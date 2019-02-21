В России появилась вторая женщина-миллиардер

Соосновательница и владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, пишет Forbes.

Состояние Бакальчук оценивается в более чем $1 млрд. В прошлом году Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

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Ее интернет-магазин в 2019 году занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета.

Первой россиянкой, которую Forbes назвал долларовым миллиардером, стала Елена Батурина. В 2018 году ее состояние составило $1,2 млрд.