Канцлер Австрии на встрече с Трампом вступился за «Северный поток — 2»

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Австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Австрия будет поддерживать проект «Северный поток — 2», так как это отвечает вопросам надежности энергоснабжения страны. Об этом он рассказал в интервью ORF.

Курц рассказал, что Трамп напомнил ему о том, что США выступают против данного проекта. Канцлер ответил, что австрийские власти «это и так знают».

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«У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе», — заключил Курц.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве.