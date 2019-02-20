ЦБ увеличил запасы золота в резервах

Центральный банк России в январе 2019 года увеличил золотые запасы в резервах на шесть тонн. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что российский банк в первом месяце 2019 года купил около шести тонн ценного металла.

По данным банка, на 1 февраля объем запасов монетарного золота в международных резервах составляет 2,118 тыс. тонн. При этом стоимость золота в резервах увеличилась с $86,9 млрд до $89,46 млрд.

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За последние годы физический объем золота в международных резервах постоянно увеличивался. Если на начало 2009 года запасы золота составляли 519 тонн, то в 2017 году — 1614,3 тонны.

Ранее ЦБ отчитался о росте золотовалютных запасов России.