В ЕС одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве

Совет Евросоюза в предпоследнем чтении одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом сообщается в твиттере пресс-службы Совета ЕС.

Отмечается, что до этого компромиссный вариант поправок был достигнут между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии.

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«(Совет представителей стран ЕС при союзе.--«Газета.Ru») только что одобрил соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве», — отметили в пресс-службе.

Переговоры по газовой директиве начались еще 12 февраля.

Ранее сообщалось, что новая газовая директива ЕС может оставить «Северный поток — 2» полупустым.