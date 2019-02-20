В Башкирии чиновники объяснили «закупку» питания в детский сад на 459 млрд рублей

Чиновники в отделе образования Туймазинского района Башкирии рассказали, как получилось так, что на организацию питания в сельском детском саду было выделено 459 872 409 248 руб., сообщает портал «ProUfu».

Такая стоимость лота «Организация питания» для дошкольного учреждения, была ранее выставлена на портале госзакупок отделом образования районной администрации.

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Как выяснилось, чиновники объяснили эту цифру ошибочно заполненной формой регистрации тендера.

«Договор у нас составлен правильно, с верной суммой — 459 872 рубля ... На регистрацию аукционов в январе у нас было всего несколько дней, очень торопились, и сотрудница ошиблась — вбила в одно поле две суммы вместо одной», — рассказали в администрации.

Отмечается, что тендер на сайте госзакупок в настоящее время исправлен.