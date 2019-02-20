В Кузбассе попросили вернуть вытрезвители

Глава МВД по Кузбассу Игорь Иванов заявил о необходимости возвращения вытрезвителей в регион, сообщает «Тайга.Info».

За прошедший год в общественных местах Кемеровской области было выявлено 20 тысяч человек в состоянии опьянения, более 10 тыс. нетрезвых не могли самостоятельно передвигаться.

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«В условиях прошедших морозов мы констатируем факты, когда люди замерзали на остановках в состоянии алкогольного опьянения», — заявил Иванов на сессии регионального парламента.

При этом медицинские учреждения приняли только 274 кузбассовца, остальных доставляли в органы внутренних дел.

«Есть определенная динамика — администрация Кемерова уже разработала проект устава муниципального казенного учреждения — центра помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал глава МВД по Кузбассу.

В прошлом году в Минтруде опровергли информацию о возрождении вытрезвителей.