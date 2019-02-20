Путин рассказал, когда ждет результаты нацпроектов

Президент России Владимир Путин рассказал, что ожидает увидеть результаты реализации нацпроектов уже к концу 2019 года, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ он напомнил, что на национальные проекты тратятся «колоссальные деньги» — более 25 трлн руб.

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Путин отметил, что таких средств никогда не выделялось целевым образом на достижение общенациональных задач.

«Надеюсь, что результаты будут уже видны к концу этого года, больше в следующем, в 20-м и в 21-м годах», — сказал Путин.

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