Голикова оценила стоимость предложенных Путиным соцльгот

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на социальные льготы, предложенные российским президентом Владимиром Путиным, понадобится в 2019 году около 80 млрд. рублей. Об этом она рассказала на Первом канале.

До этого Путин в послании к Федеральному собранию сообщил о повышении благосостояния жителей страны.

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Голикова отметила, что, по предварительным оценкам, в начале стоимость улучшения социальных льгот обойдется в 80 млрд. рублей, но вскоре понадобится больше денег.

«Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом», — подчеркнула Голикова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили бесплатно раздавать еду бедным.