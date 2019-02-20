Льготную ставку 6% могут распространить на весь срок ипотеки с 2019 года

Льготная ставка по ипотеке для семей с детьми под 6% может быть распространена на ипотечные кредиты уже в 2019 году.

Такую возможность не исключил в разговоре с «Газетой.Ru» замминистра финансов Алексей Моисеев.

«С момента выхода постановления», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли льготная ставка по ипотеке 6% распространяться на весь срок кредита уже с 2019 года или с 2020 года.

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Моисеев ответил положительно, на вопрос планируется ли в этом году выпустить соответствующее постановление.

Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку для семей с детьми на весь срок кредита.

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