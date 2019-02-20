Топилин объяснил, почему возникла несправедливость с пенсиями

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Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин объяснил, почему индексация пенсий с 1 января 2019 года не отразилась на размере выплат части россиян, передает ТАСС.

По его словам, это происходит из-за зависимости социальных доплат от соотношения пенсии с прожиточным минимумом в стране и регионе.

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Топилин рассказал, что, если прожиточный минимум в регионе 9 тыс. рублей, а пенсия составляла 8 тыс. до 1 января 2019 года, то к ней начислялась федеральная социальная доплата. После индексации на 7% с 1 января пенсия составила примерно 8560 рублей, но прожиточный минимум в регионе остался на прежнем уровне.

«Он [пенсионер] все равно сейчас получает примерно 9 тыс., поскольку индексация произошла, а федеральная социальная доплата просто уменьшилась на сумму этой индексации», — пояснил Топилин.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал исправить «возникшую несправедливость» и заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума.