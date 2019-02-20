Орешкин назвал условия для снижения ставок по ипотеке

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал возможность снижения ставок по ипотеке в России, сообщает RT.

По его словам, инфляционная картина в начале года развивается лучше, чем ожидалось.

«Будем надеяться, эта позитивная динамика в ближайшие месяцы сохранится. Мы видим замедление номинального темпа роста заработных плат — тоже фактор, который указывает на то, что инфляционное давление будет понижено. На базе этих факторов можно ожидать снижения инфляционного давления, и понятно, что вслед за этим пойдет и снижение процентных ставок по ипотеке», — сказал Орешкин.

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По его словам, снижение процентных ставок будет свидетельствовать о нормализации ситуации с инфляцией.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.