Минфин разместил ОФЗ более чем на 18 млрд рублей

Министерство финансов России разместило на аукционе в среду, 20 февраля, облигации федерального займа серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 18,627 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

В агентстве уточнили, что спрос при этом составил 42,624 млрд рублей.

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Как отмечается, цена отсечения составила 99,005% от номинала, а доходность по цене отсечения — 8,09% годовых.

Средневзвешенная цена составила 99,0663% от номинала, а средневзвешенная доходность — 8,07% годовых.

Ранее сообщалось, что в Минфине рассказали о возможности валютных займов на внешнем рынке в 2019 году.