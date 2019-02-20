Орешкин рассказал, когда инфляция снизится до 4%
Министр экономического развития Максим Орешкин ответил на вопрос о том, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что это произойдет в начале 2020 года, когда эффект от повышения НДС уйдет от динамики цен.
«Потому что мы видим, что если убрать эти разовые факторы, связанные с повышением НДС, ростом тарифов по мусорной тематике, переносом сроков тарифов на 1 января, то в целом инфляция без этих факторов находится в тех рамках, в которых она должна находиться», — сказал Орешкин.
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Глава Минэкономразвития подчеркнул, что первое полугодие 2020 года — это тот срок, к которому инфляция вернется к целевым значениям.
Ранее Орешкин рассказал о новом прогнозе по инфляции.