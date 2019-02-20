Силуанов рассказал, во сколько обойдется предложенная Путиным индексация пенсий
Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, во сколько обойдется предложенная президентом страны Владимиром Путиным индексация пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, в шестилетнем периоде на это потребуется около 150-160 млрд рублей. При этом в этом году на эти цели уйдет 15-20 млрд руб.
Ранее Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума.