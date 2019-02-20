Силуанов рассказал, во сколько обойдется предложенная Путиным индексация пенсий

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Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, во сколько обойдется предложенная президентом страны Владимиром Путиным индексация пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, в шестилетнем периоде на это потребуется около 150-160 млрд рублей. При этом в этом году на эти цели уйдет 15-20 млрд руб.

Ранее Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума.