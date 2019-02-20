Топилин рассказал, сколько человек получают пособие по уходу за детьми с инвалидностью

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, сколько людей коснется повышение пособия по уходу за ребенком с инвалидностью. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эта мера затронет около 460 тысяч человек.

«У нас детей-инвалидов 650 тысяч, а 460 тысяч получают пособия по уходу, поскольку они должны быть неработающими, есть же, кто работает. Это не все», — подчеркнул Топилин.

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Ранее в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин заявил, что пособие для детей по инвалидности должно быть увеличено в два раза: с 5 до 10 тысяч рублей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию послания президента.