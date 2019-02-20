Орешкин прокомментировал замедление роста ВВП
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, насколько увеличился российский ВВП в январе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, рост ВВП в прошлом месяце составил 0,7%. Он подчеркнул, что обращать большого внимания на этот показатель не следует, так как январские показатели имеют минимальное влияние на общегодовые.
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«…как мы и ожидали, замедление в первом квартале действительно есть», — сказал Орешкин.
Он добавил, что в этом нет ничего экстраординарного.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, когда бизнес ощутит темпы роста ВВП.