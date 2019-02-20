Путин предложил поддержать бедных социальными контрактами

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Российский президент Владимир Путин предложил использовать механизм социальных контрактов для бедных граждан страны. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.

По словам лидера, таким образом можно будет поддержать бедных россиян.

«По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек», — сказал Путин.

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Ранее Путин выступил за введение ипотечных каникул.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.