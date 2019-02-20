Путин высказался о «мусорной реформе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/12196261/upload-RIAN_5787561.HR-pic905-895x505-94997.jpg">

Президент России Владимир Путин высказался о проблеме переработки мусора. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что этой темой власти не никогда не занимались должным образом, и вблизи многих жилых кварталов можно наблюдать «горы хлама».

Реклама

«Делать вид, что ничего не происходит, отмахиваться — недопустимо», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что так называемая «мусорная реформа» не должна заключаться только в сборе средств с населения. По его словам, это будет лишь «профанацией», за счет которой будут наживаться «мутные конторы». Необходимо организовать современную систему переработки и утилизации мусора, закрыть проблемные свалки и переводить предприятия на более экологически чистые технологии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.