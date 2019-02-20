Путин высказался о «мусорной реформе»
Президент России Владимир Путин высказался о проблеме переработки мусора. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что этой темой власти не никогда не занимались должным образом, и вблизи многих жилых кварталов можно наблюдать «горы хлама».
«Делать вид, что ничего не происходит, отмахиваться — недопустимо», — отметил Путин.
Глава государства добавил, что так называемая «мусорная реформа» не должна заключаться только в сборе средств с населения. По его словам, это будет лишь «профанацией», за счет которой будут наживаться «мутные конторы». Необходимо организовать современную систему переработки и утилизации мусора, закрыть проблемные свалки и переводить предприятия на более экологически чистые технологии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.