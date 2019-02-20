Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

«С учетом роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Необходимо пересчитать бюджет на реализацию этих целей. Предлагаю сделать это задним числом, с 1 января этого года», — заявил Путин.

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Президент подсчитал, что эта выплата вместе с материнским капиталом внесет значимый вклад к стоимости жилья.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.