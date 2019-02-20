В Минстрое рассказали об объемах ввода жилья по нацпроекту

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Глава Министерства строительства Владимир Якушев ответил на вопрос о том, когда можно будет увидеть первые результаты реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», в котором поставлена цель достигнуть объемов ввода жилья 120 миллионов квадратных метров к 2024 году. Свой комментарий он дал в ходе интервью «Газете.Ru».

Подчеркивается, что в 2018 году строительство падало.

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Якушев отметил, что в 2014-2015 годах было меньше площадок, введенных в оборот. В данный момент возникли новые проблемы, связанные с неопределенностью на рынках.

«Правила меняются, поэтому в этом году тоже ввели меньше площадок в оборот, чем планировали», — рассказал Якушев.

Он добавил, что в дальнейшем все будет зависеть от того, как заработает новый механизм финансирования. Кроме того, важным фактором будет уровень инфляции.

Ранее глава Минстроя рассказал, что будет с ценами на жилье из-за новых правил.