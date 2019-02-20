Глава Минстроя рассказал, что будет с расселением аварийного жилья в России
Глава Минстроя Владимир Якушев рассказал, что будет с расселением аварийного жилья в России. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».
По словам министра, в 31 регионе страны программа, предполагающая расселение жилья в аварийном состоянии, не приостанавливалась. Она продолжала реализовываться за счет средств из регионального бюджета.
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«На 1 января 2019 года у нас 14 млн кв. м. жилья в аварийном состоянии», — сказал Якушев.
Он добавил, что, согласно федеральному закону «О фонде содействия жилищно-коммунального хозяйства», в России начнется расселение аварийного жилья, которое признали таким до января 2017 года.
Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья будет продолжена.