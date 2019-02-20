Глава Минстроя рассказал, что будет с ценами на жилье из-за новых правил

<img src="//img.gazeta.ru/files3/157/12195157/52607805_333242220629019_9148455566555742208_n-pic905-895x505-73366.jpg">

Глава Министерства строительства Владимир Якушев ответил на вопрос о том, что будет с ценами на жилье из-за новых требований к финансированию строительных проектов. Свой комментарий он дал в ходе интервью «Газете.Ru».

По его словам, трудно в данный момент сказать, приведут ли поправки к подорожанию жилья на 10%, 15% или 20%.

Реклама

«Практика покажет, какими будут эти цифры. Понятно, что раз это банковское кредитование, за него надо платить проценты. Куда застройщик это вложит? В квадратный метр», — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что все станет известно уже на практике.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виталий Мутко рассказал, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований.