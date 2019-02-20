Sky узнал о новых предложениях Лондона по Brexit
Великобритания намерена представить новые правовые предложения по условиям выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, эти предложения были разработаны генеральным прокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом.
Как отмечается, власти Британии отказались от компромиссного варианта сделки по Brexit.
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При этом в Лондоне рассчитывают на то, что новые предложения помогут выйти из «политического тупика».
Ранее сообщалось, что ЕС готов дать Британии отсрочку для Brexit.