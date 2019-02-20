Sky узнал о новых предложениях Лондона по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

Великобритания намерена представить новые правовые предложения по условиям выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, эти предложения были разработаны генеральным прокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом.

Как отмечается, власти Британии отказались от компромиссного варианта сделки по Brexit.

Реклама

При этом в Лондоне рассчитывают на то, что новые предложения помогут выйти из «политического тупика».

Ранее сообщалось, что ЕС готов дать Британии отсрочку для Brexit.