Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что повышение пошлин на китайские товары будет отложено, передает Reuters.

Сообщается, что дедлайн в переговорах США с Китаем по вопросу о пошлинах был установлен на 1 марта.

Трамп отметил, что в последнее время переговоры по торговой сделке с Пекином шли хорошо, и потому он не будет настаивать на строгом дедлайне 1 марта.

Ранее СМИ назвали вероятное место встречи Трампа и Си Цзиньпина.