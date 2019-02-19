В Уфе на ремонт трибун перед зданием мэрии потратят 17 млн рублей

Администрация Уфы выделит деньги на ремонт трибун перед зданием мэрии, который обойдется более чем в 17 млн руб., сообщает портал ProUfu.ru.

По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства, городу это обойдется в 17,2 млн руб.

Сообщается, что на облицовке трибун будут выложены розово-красные плиты первого класса. Помимо прочего, предстоит заменить старое покрытие лестниц, ведущих в здание мэрии, а также покрыть их мраморно-гранитными плитами. Работы планируется закончить к маю.

Ранее сообщалось, что мэрия Красноярска открестилась от завоза белого снега в центр города.