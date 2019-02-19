Медведев рассказал, как нельзя проводить «мусорную реформу»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал власти регионов не должны допустить ситуацию, при которой тариф вырастет, а позитивных изменений для населения «мусорная реформа» не принесет, передает РИА «Новости».

«Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься», — сказал Медведев на совещании с главами регионов.

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Он также отметил «индивидуальную ответственность» глав регионов.

Также Медведев призвал ФАС держать на особом контроле плату за вывоз мусора.

Ранее россиянам уже начали приходить платежки за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2019 года она заработала в порядка 69 регионах страны.