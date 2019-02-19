Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему добычи нефти в декабре прошлого года с показателем в 10,738 млн баррелей в сутки, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Россия заняла вторую строчку, уступив Вашингтону.

США в декабре добывали в среднем 11,658 млн баррелей нефти в сутки (снижение на 0,3%), Саудовская Аравия — 10,643 млн (снижение на 4,06%). Объем добычи России вырос по сравнению с ноябрем на 0,08%.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что страна собирается наращивать объемы поставок нефти в страны Азии из-за введения Вашингтоном санкций против венесуэльской нефтяной промышленности.