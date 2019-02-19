В Минэкономразвития оценили ущерб от наложенных на Россию ограничений
В Минэкономразвития рассказали об ущербе, который понесла российская сторона из-за ограничительных мер, принятых против нее другими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в число этих ограничительных мер вошли санкции, меры по рыночной защиты и нетарифные меры.
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По данным на конец прошлого года, ограничительные меры против российской стороны приняли 159 стран. Ущерб от наложенных на Россию ограничений оценивается в $6,3 млрд.
Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.