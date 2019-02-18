Bloomberg: Меркель обеспокоена агрессией США по «Северному потоку — 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена перспективой того, что президент США Дональд Трамп перейдет к более жесткой тактике с целью противодействия совместному с Россией проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», рассказали источники Bloomberg, близкие к немецкому канцлеру.

Резкие заявления Меркель и «энергичная защита» многостороннего подхода в дипломатии во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности были обусловлены тревогой из-за все более агрессивных маневров США, поясняет агентство.

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Вице-президент США Майк Пенс во время конференции дал понять, что США не готовы принять поражение по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока--2».

Усилия США, направленные на то, чтобы вбить клин между Германией и ее союзниками по ЕС, подтолкнули Меркель к выступлению с одной из самых ярких речей, отмечает Bloomberg.

Со ссылкой на французского чиновника агентство пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее столкнулся с огромным давлением США из-за «Северного потока — 2». Кроме того, по словам двух официальных лиц, США по-прежнему оказывают давление на Румынию, которая занимает пост председателя в ЕС.