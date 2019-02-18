Названы самые высокие показатели смертности от алкоголя в регионах

Самые высокие показатели смертности от алкоголя в 2018 году зафиксированы в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 1604 случая, и Приволжском федеральном округе — 1123 случая. Об этом сообщает 66.ru.

Среди городов на первом месте в рейтинге — Москва, где зафиксировано 436 случаев. На втором — Свердловская область — 338 человек. На третьем — Кемеровская область — 211 случаев.

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При этом по итогам 2018 года в России на 18% снизилась смертность от алкоголя.

Всего в России спиртосодержащие напитки стали причиной гибели 5,6 тысячи человек, что на 18% меньше, чем в 2017-м году.

Ранее сообщалось, что в России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя.