Сыну арестованного экс-президента Армении предъявлены обвинения

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Сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под стражей, Седраку Кочаряну предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, передает ТАСС.

Отмечается, что сын экс-президента подтвердил информацию о задержании. Он согласился на подписку о невыезде из страны.

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Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал его по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении оставил под арестом экс-президента.