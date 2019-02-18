Глава РСПП рассказал, что ждет Россию после новых санкций

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «Газете.Ru» рассказал, что ждет Россию после новых санкций.

Отвечая на вопрос, чего ждать, если США введут санкции, Шохин назвал новые санкции попыткой нанести «настоящий удар».

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По его словам, «американские русофобы» видят, что Россия адаптируется к санкциям, которые они вводили ранее.

Глава РСПП отметил, что новые санкции это — «тяжелая артиллерия» — речь могла идти и об отключении государственных банков от SWIFT, могут быть санкции против энергосектора, запрет на поставки технологического оборудования, ограничения и на покупку бумаг российского госдолга.

«Новые санкции – это попытка ввести такие ограничений, которые Россия точно почувствует, чтобы изменить ее поведение в Сирии, Венесуэле, Украине», — подытожил Шохин.

Ранее Шохин рассказал о «тринадцатом нацпроекте».

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