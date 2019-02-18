Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/443/11927443/RIAN_5602602.HR-pic905-895x505-63330.jpg">

Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц, об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на собственные источники.

«Евросоюз предварительно согласился на введение против России санкций из-за нападения на украинские военные корабли в регионе Азовского моря», — добавил источник.

Реклама

Также, по данным источника, наказание в виде санкций понесут восемь человек, «вовлеченных в агрессию против Украины».

Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи.