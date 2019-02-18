Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц, об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на собственные источники.
«Евросоюз предварительно согласился на введение против России санкций из-за нападения на украинские военные корабли в регионе Азовского моря», — добавил источник.
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Также, по данным источника, наказание в виде санкций понесут восемь человек, «вовлеченных в агрессию против Украины».
Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи.