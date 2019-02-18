Мантуров объяснил отказ ирландской авиакомпании от SSJ100

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что отказ ирландской авиакомпании от CityJet от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) давно обсуждался и связан с неэффективной бизнес-моделью перевозчика, передает РИА «Новости».

По его словам, проблема в данной ситуации заключается в том, что CityJet не смогла выбрать «качественную» бизнес-модель для эксплуатации российского самолета.

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«Бизнес-модель, к сожалению, оказалась неэффективной», — констатировал Мантуров.

Министр подчеркнул, что отказ ирландской авиакомпании от использования SSJ100, таким образом, «не новость».

Ранее газета »Ведомости сообщила, что CityJet, единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100, возвращает России семь судов, полученных в лизинг. При этом позднее в «Сухом» опровергли данные о возврате SSJ100 ирландской авиакомпанией