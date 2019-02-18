Минсельхоз не получал предложений о регулировании цен на алкоголь

В Минсельхозе заявили, что не получали предложение Минфина о включении спиртных напитков в перечень товаров, регулирование цен на которые могут осуществлять властные структуры. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что, если предложение все-таки поступит, то Минсельхоз рассмотрит его.

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До этого в СМИ появлялась информация, что российский Минфин создал проект, согласно которому в перечень продукции, цены на которую может регулировать правительство и федеральные органы исполнительной власти, внесут этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Ранее сообщалось, что Минфин оценил возможность повышения цены на алкоголь перед Новым годом.