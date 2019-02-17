Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что его ведомство прогнозирует реальную доходность от рублевых депозитов, передает ТАСС.
Также он посоветовал россиянам хранить накопления в той валюте, в которой они планируют их тратить.
«Что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным и в этом — выгода хранения сбережений в национальной валюте», — сказал Орешкин.
Ранее глава МЭР назвал условие устойчивости рубля.