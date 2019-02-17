Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что его ведомство прогнозирует реальную доходность от рублевых депозитов, передает ТАСС.

Также он посоветовал россиянам хранить накопления в той валюте, в которой они планируют их тратить.

«Что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным и в этом — выгода хранения сбережений в национальной валюте», — сказал Орешкин.

Ранее глава МЭР назвал условие устойчивости рубля.