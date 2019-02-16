Основатель Baring Vostok высказался по делу о мошенничестве

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Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви высказался по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося в зале Басманного суда.

По его словам, уступка акций «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный» в счет уплаты долга была выгода кредитору.

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«ПКБ ежегодно давало чистую прибыль приблизительно в 100 млн рублей, такая компания должна стоить больше 2,5 млрд рублей», — отметил Калви.

Ранее сообщалось, что «Восточный» и его акционер признаны потерпевшими по делу Baring Vostok.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».