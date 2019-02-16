Меркель: Украина должна оставаться транзитером газа из России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украина должна оставаться транзитером газа из России, передает РИА «Новости».
Однако она подчеркнула, что другие российские газопроводы в Европе также не должны быть исключены. В частности, «Ямал», который проходит через Польшу и Белоруссию.
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«У нас есть «Северный поток — 1», который тоже не привел к тому, что все направлено полностью против Украины», — добавила Меркель.
Ранее Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию развития событий на Мюнхенской конференции по безопасности.