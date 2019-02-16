Меркель: Украина должна оставаться транзитером газа из России

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украина должна оставаться транзитером газа из России, передает РИА «Новости».

Однако она подчеркнула, что другие российские газопроводы в Европе также не должны быть исключены. В частности, «Ямал», который проходит через Польшу и Белоруссию.

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«У нас есть «Северный поток — 1», который тоже не привел к тому, что все направлено полностью против Украины», — добавила Меркель.

Ранее Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию развития событий на Мюнхенской конференции по безопасности.