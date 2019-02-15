Россиян проинформируют об их будущей пенсии

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Пенсионный фонд России (ПФР) намерен запустить систему информирования россиян об их будущей пенсии, начиная с 2020 года. Об этом рассказал ТАСС глава ПФР Антон Дроздов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как отмечается, сведения о выплате граждане будут получать раз в три года.

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«Мы этот проект назвали «Моя пенсия», сейчас мы согласовали с Минтрудом этот вопрос. Мы его запустим со следующего года», — уточнил Дроздов.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, как будет меняться пенсионный возраст в ближайшие десять лет.