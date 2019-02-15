В Кремле призвали не обманываться по поводу «смягчения» позиций в США по санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит обманываться по поводу «смягчения» позиций в США в отношении российских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что есть санкции кодифицированные, которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий.

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«Что в них было прописано — всем хорошо известно и это никуда не делось с повестки дня, эти недружественные проявления», — сказал Песков, призвав «не обманываться».

По его словам, что касается смягчения, американские законодатели «могут и не разбираться во всех нюансах».

Он отметил, что речь идет в том числе и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией, «попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, американской продукции».

Ранее сообщалось, что сенат США смягчил возможные санкции против российских банков.