Суд Венесуэлы аннулировал назначение оппозицией нового руководства PDVSA

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Верховный суд Венесуэлы объявил недействительным назначение оппозиционной Национальной ассамблеей страны нового правления нефтегазовой компании PDVSA, а также членов совета директоров ее «дочки» Citgo, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию местного телевидения.

Также суд блокировал банковские счета данных лиц и запретил им покидать территорию Венесуэлы.

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Судья Хосе Мендоса отметил, что назначение новых топ-менеджеров компаний связано с попыткой осуществить государственный переворот в Венесуэле.

«Конституционная палата Верховного Суда отмечает, что проанализированная директива, исходящая от Национальной ассамблеи, является абсолютно недействительной и не имеет юридической силы», — объявил вердикт Мендоса.

Ранее агентство Reuters сообщало, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен назначить новых руководителей «дочки» PDVSA в США. Как отмечалось, это было связано с попытками Гуайдо установить операционный и финансовый контроль над компанией, чтобы свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.