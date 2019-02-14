Газпромбанк организовал первое размещение евробондов Узбекистаном

Узбекистан впервые в своей истории разместил два транша еврооблигаций общим объемом $1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов – Газпромбанк. Другими организаторами выступили американские JP Morgan Chase и Citibank.

«Это первый в истории выход Узбекистана на рынок евробондов. Почему не выходили раньше? Наверное потому, что не ставилась такая задача. Но такой удачный выпуск задает рыночные ориентиры любым другим заимствованиям узбекских компаний и банков. От этих ориентиров оценивается стоимость проектов, так как это долгосрочная оценка риска», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, отметив, что без выхода на внешние рынки капитала трудно решать задачу интеграции экономики в мировую финансовую систему.

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Доходность выпуска на 5 лет составила 4,75%, больше всего инвесторов – 39% — было из Британии, 23% — из США, 32% — из других стран Европы и 6% — из Азии и других регионов. Доходность 10-летнего выпуска составила 5,375%, наибольшую долю взяли также британские инвесторы – 32%, американские – 31, из других стран Европы – 27%, других стран – 10%.

«Доходность более чем справедливая, прежде всего с учётом того факта, что в размещении в итоге поучаствовало более 150 инвесторов по финальному диапазону. Когда есть такой большой рыночный спрос от известнейших мировых инвесторов при столь сбалансированной географии то справедливая доходность образуется сама собой», — указал Шулаков.