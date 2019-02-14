«Санкций мы, конечно, не боимся»: Медведев о планах США

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готовящиеся антироссийские санкции существенно затруднят развитие страны, однако капитально ей не навредят. Об этом сообщает НТВ.

Он добавил, что страна не будет менять свой курс.

«Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход», — сказал Медведев.

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Глава правительства назвал всю эту ситуацию «шизоидной историей».

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, грозит ли России дефолт из-за новых санкций.