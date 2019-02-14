Курс доллара превысил 67 рублей

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По информации на 15.09 мск, курс доллара уже превышал показатель в 67 руб., а в настоящее время вырос на 48 коп. и составил 66,99 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. и достиг показателя в 75,46 руб.

Реклама

Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что курс евро достиг 75 рублей.

«Газета.Ru» в режиме онлайн наблюдает, как российская валюта реагирует на внесение сенаторами США законопроекта о новых санкциях против России.