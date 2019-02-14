В Почта Банке нашли способ повысить финансовую грамотность подростков и пенсионеров

Почта Банк и Пенсионный фонд РФ реализуют совместную целевую программу, где пенсионеров с момента назначения пенсии обучают пользоваться госуслугами – оформлять заявление о назначении пенсии в электронном формате. И таких пенсионеров уже более половины в некоторых регионах. Об этом на сессии «Финансовая грамотность населения как основа для финансовой стабильности» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил первый заместитель президента - председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.



Реклама

При этом чтобы в целом повысить финансовую грамотность россиян, очень важно работать с двумя категориями — молодежью и пенсионерами, считает Горшков. Например, Почта Банк создал специальное мобильное приложение для детей и подростков, которое позволяет ребятам самостоятельно выполнять простые финансовые операции: откладывать средства, оплачивать покупки в интернете и совершать платежи и переводы с дистанционным контролем родителей. Приложение показывает школьнику, как эффективно распоряжаться деньгами и какие обязанности возникают у него во взрослой жизни. Таким образом на практике повышается его финансовая грамотность.

«Обучение финансовой грамотности формируется в семье. Это ответственность и обязанность школы и родителей», – заявил Горшков. При этом банк помогает семье воспитывать навыки обращения с деньгами. «В нашем детском мобильном приложении каждый родитель может ставить ребенку, например, такую задачу – оплатить квартплату. Ребенок в этом мобильном приложении загружает счет, оплачивает его родительскими деньгами и за это получает от родителей поощрение, карманные деньги», – привел пример мотивации Горшков.

«И самый главный тезис, о котором говорит и государство, заключается в том, что во взаимоотношениях потребителей и банков должна быть взаимная ответственность. Не только банк должен ее демонстрировать, но и гражданин в принятии решений, когда размещает свои средства или пользуется кредитам. Ответственность должна быть обоюдной, а не односторонней», - отметил Георгий Горшков.