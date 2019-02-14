В российских магазинах не нашлось пельменей высокого качества

При проверке пельменей российских производителей Роскачество не смогло найти ни одного образца высокого качества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Максима Протасова.

«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», - сказал Протасов.

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По его словам, среди основных проблем остатки антибиотиков в продукте, а также подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевым сырьем.

Также добавляются ингредиенты, которые не указаны в составе, например, крахмал, отметили в Роскачестве.

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