Россия вошла в десятку стран в рейтинге финансовой грамотности G20

Россия заняла 9-е место среди стран G20 в рейтинге финансовой грамотности населения. Об этом говорится в исследовании Минфина и OECD.

Исследования уровня финансовой грамотности проводились в 85 субъектах в июле 2018 года.

Индекс финансовой грамотности населения России составил 12,12 балла из 21 возможного. Россию обогнали Турция — 12,5 и Британия — 13,1.

Наиболее высокий индекс финансовой грамотности населения во Франции (14,9) и Канаде (14,6). Ниже всего — в Италии (11) и Саудовской Аравии (9,6).