Билль США о санкциях против России усложнит выход из НАТО

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Законопроект США «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенный группой сенаторов, предлагает усложнить процедуру выхода страны из Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

В описании законопроекта говорится, что он содержит требование того, чтобы за выход из НАТО голосовало не менее двух третей сенаторов США.

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Также билль предполагает упрощение передачи вооружения странам альянса «для сокращения зависимости некоторых стран НАТО от российского военного оборудования».

Ранее сообщалось, что в Совфеде пообещали ответ на новые санкции США.