Мадуро решил увеличить добычу золота и нефти
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах и добывать дополнительно один миллион баррелей нефти, передает РИА «Новости».
«У нас есть вызов, выражающийся в увеличении добычи нефти на один миллион баррелей дополнительно. Тем самым наша экономика получит дополнительные финансовые средства», — подчеркнул Мадуро.
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Также в его планы на 2019 год входит увеличение добычи золота в три раза.
«У нас есть план по увеличению добычи золота втрое, а также газа, стали, железа и алюминия», — отметил Мадуро.
Ранее сообщалось, что в США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.