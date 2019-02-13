Названа причина проверок ФСБ и ФНС в агрохолдингах

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Стала известна причина проверок агрохолдингов со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС), передает ТАСС со ссылкой на ФНС.

Как отмечается, эти мероприятия были организованы для того, чтобы ликвидировать «площадки» поставщиков сельскохозяйственной продукции, которые могли их использовать для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте своей продукции.

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Уточняется, что на данный момент обнаружены пять наиболее крупных «площадок» недобросовестных поставщиков, которые ведут деятельность по со созданию условий для легализации НДС, который заявляется в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка.

Подчеркивается, что по итогам проверки будет дана оценка вовлеченности крупнейших агрохолдингов в незаконные схемы по минимизации налоговых обязательств, получая, тем самым, необоснованное конкурентное преимущество.

Ранее сообщалось, что ФСБ и ФНС проводят обыски в нескольких агрохолдингах.